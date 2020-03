En cas d'épidémie, les transports en commun pourraient-ils être interdits ?

En région parisienne, dix millions de personnes voyagent chaque jour en transports en commun. Pourtant, le gouvernement a interdit les rassemblements de plus de 5 000 personnes pendant quinze jours. Pour les voyageurs, il est inconcevable de s'en priver alors que des matchs de football et de rugby prévus ce week-end auront bien lieu. D'ailleurs, les passagers ne sont pas paniqués. Toutefois, ils restent inquiets à cause de la promiscuité.