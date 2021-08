En Charente-Maritime, l'Île d'Aix mise sur le tourisme responsable

L'annonce a de quoi surprendre : "nous vous remercions de rapporter chez vous et de trier chez vous tous vos déchets". Juste avant d'arriver sur l'Île d'Aix, les touristes sont prévenus. Leurs déchets ne sont pas les bienvenus. Depuis cet été, les poubelles publiques ont disparu, elles sont remplacées par des bacs à fleurs. Une famille venue piqueniquer n'a pas d'autres choix que de ramasser ses déchets et les trier chez elle. Il faut dire que c'est un bon moyen de sensibiliser les enfants. De plus, ces petits gestes réduisent considérablement les détritus sur l'île. En 2020, plus de 174 tonnes de déchets ont été collectés entre juin et septembre. Une situation qui devenait gênante pour les habitants. Des rues sans déchets, mais les 224 000 touristes qui ont visité cette île depuis mai ne repartent pas tous avec leurs déchets. Alors, une fois par semaine, quelques volontaires se réunissent pour nettoyer leur île. Néanmoins, dans l'ensemble, les mesures semblent bien respectées. Depuis trois semaines, une collecte de déchets se fait également auprès des commerçants. Et cela attire les touristes !