En colère contre Castaner, des policiers défilent dans les rues

"On est lâché par notre ministre". Tel est le sentiment des policiers depuis les dernières annonces de Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur prévoit une suspension systématique des fonctionnaires en cas de soupçons de racisme avérés. Une mesure qui a du mal à passer chez les policiers, qui estiment être "accusés de tous les maux de la société". De Paris à Marseille, des manifestations ont été organisées pour exprimer leur colère. Certains réclament même la démission du ministre.