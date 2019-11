En colère contre la SNCF, le maire de Templeuve-en-Pévèle démissionne

Templeuve-en-Pévèle va subir la nouvelle grille horaire de la SNCF qui prévoit de supprimer 17 trains. Pourtant, dans cette ville, plus de 2 000 personnes prennent le train chaque jour. Les habitants de la commune expriment leur incompréhension. Face à l'échec des négociations avec la compagnie ferroviaire, le maire a décidé de démissionner de son poste. De son côté, la SNCF explique qu'à la place, le nombre de TER augmentera de 9% au niveau régional. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.