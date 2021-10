En Corse, alerte à la fièvre catarrhale après la découverte de deux foyers

C'est dans cette exploitation que les premiers foyers de contamination à la fièvre catarrhale ont été confirmés. Il y a 20 ans, le cheptel insulaire a été décimé. Les éleveurs sont inquiets et se sentent impuissants. "On les voit mourir et on ne peut rien faire. On se sent impuissant. Si on est vraiment impacté comme c'est le cas de nos voisins en Sardaigne, ça serait quelque chose de catastrophique. On aura du mal à s'en remettre", confie l'un d'eux. Ce virus ne touche pas les autres animaux. Il se transmet par un moucheron qui pique les bêtes, d'où la rapidité de la propagation. Alors, comment peut-on protéger les troupeaux ? La vaccination régulière est l'une des réponses. "Un vaccin existe, il n'est pas donné, c'est évident, mais maintenant, ça peut être une solution temporaire pour protéger au mieux les animaux contre les insectes", explique Sandrine Ferrandi, vétérinaire sanitaire. Une réunion de crise entre les éleveurs, les services vétérinaires et l’État se tiendra à partir de mardi. L'objectif étant d'éviter le scénario catastrophe d'il y a 20 ans.