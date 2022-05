En Corse, comment les refuges se préparent pour accueillir les touristes ?

Le ballet de l'hélicoptère est bien rodé. Depuis plus de 25 ans, les refuges sur les chemins de grandes randonnées en Corse sont ravitaillés de cette manière. Plusieurs tonnes de matériels, de bouteilles de gaz, de denrées sont acheminés sur les sommets. Première étape ce vendredi matin, Puscaghja. Ces anciennes bergeries vont être gérées par Gilles Bicheray, le nouveau gardien. Antoine, ancien berger, est venu l'encourager et le soutenir. Pour lui, c'est aussi un retour aux sources. Les rotations doivent être rapides. Direction le plus haut refuge du GR20. A 2 000 mètres, le travail du pilote et des agents du parc est d'une grande précision. Les dangers sont nombreux à cette altitude : la sécurité des gens au sol ou encore le vent. Sous le regard des premiers randonneurs, le refuge reprend vie. Cette saison, les taux de réservation sont records sur le GR. Jusqu'à la fin du mois, ces héliportages vont continuer pour préparer les bergeries et l'arrivée des marcheurs. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier