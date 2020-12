En Corse, la réserve naturelle de la Scandola perd son label européen

C'est un temps orageux pour la réserve naturelle de la Scandola. Ce fleuron de la biodiversité vient de perdre le diplôme européen des espaces protégés. L'Europe reproche une mauvaise gestion des flux touristiques, et le fait qu'il n'y ait pas eu une extension de la réserve. Ce mercredi matin, les habitants de la région n'ont pas caché leur déception. Citée en exemple depuis sa création en 1975, la réserve naturelle de la Scandola est devenue rapidement patrimoine mondial de l'Unesco. Ses roches rouges et ses eaux turquoise sont uniques en Méditerranée. Les bateliers, eux aussi, ont exprimé leur colère. Depuis ces dernières années, ils ont multiplié les engagements en faveur de la biodiversité en signant une charte de bonne conduite et une zone d'exclusion autour des nids de balbuzards, espèces emblématiques de la réserve. Pour retrouver la lumière de ce label, l'office de l'environnement et le parc régional de Corse vont introduire un recours. Mais cela devra passer certainement par des mesures de protection beaucoup plus drastiques.