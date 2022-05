En Corse, les paillotes lancent l'été

Du bleu, des canisses et le sable qui s'anime. Depuis quatorze ans, Anthony fait sa saison en paillote. Ces derniers jours, beaucoup de ces établissements éphémères ont ouvert. La paillote est synonyme d'ambiance et d'un esprit de vacances retrouvé. "Ça n'a pas de prix" ; "C'est être bien accueilli, des produits locaux et surtout un cadre magnifique"; lancent des clients. Le principe est simple : des tables, du poisson et quelques langoustes pêchées du matin pour les plus chanceux. Dans l'assiette ou avec un verre à la main, l'été s'est invité. "Quand on sort du travail et qu'on vient boire un coup et manger dans une paillote, c'est comme si on est en vacances" ; "On mange très bien. On ne peut pas être mieux", se réjouissent certains. Sur la plage, entre deux cocktails et une séance de bronzage, l'eau version lagon attire et dépayse. La température de l'eau est à 22 degrés et en ce début de semaine dans l'air, le thermomètre va s'affoler, dépassant les 30 degrés, impossible alors de résister à une baignade bien méritée. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier