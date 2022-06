En Corse, scandale à la Scandola !

Ce sont certainement les images de paysage les plus connues de Corse. Depuis 1975, la réserve de Scandola est patrimoine mondiale immatérielle de l’Unesco et l’arrivée d'un partenaire privé fait aujourd'hui polémique. Une grande marque de montre de luxe doit sponsoriser des panneaux, du matériel technique et scientifique pour un montant de 150 000 euros. Ce mercredi matin Ajaccio, on se pressait pour partir dans la réserve. Et sur le quai, il y avait les pour et les contre. "Si ça permet de préserver la nature, il faut le faire" ; "Pour moi, ce n'est pas une bonne chose", lancent les habitants. Ne pas brader son patrimoine pour de l'argent privé est l'argument des associations de défense de l'environnement et de certains élus. La convention qui doit lier les gestionnaires de Scandola et ce mécène n'est pour l'instant pas mise en œuvre. Une action en justice est envisagée dès que le partenariat deviendra effectif. TF1 | Reportage P. Roubaud, P. Pelletier