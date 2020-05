En difficulté, l'association Emmaüs lance un appel aux dons

Pour la première fois depuis l'hiver 1954, l'association Emmaüs lance un appel aux dons. Privée de ses activités depuis le début du confinement, elle n'a plus de source de revenus. Si la communauté emploie habituellement une cinquantaine de compagnons en insertion, ils ne sont plus que quelques-uns à gérer la vente de plantes pour les particuliers. Face à cette situation catastrophique, l'association appelle à un grand élan de solidarité pour survivre.