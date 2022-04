En direct du QG de Marine Le Pen

Il n'est pas question de laisser le monopole du terrain au président sortant. Marine Le Pen va se rendre dès ce lundi après-midi, en déplacement dans l'Yonne, chez un agriculteur céréalier pour le sprint final de deux semaines. La stratégie est restée inchangée du côté du Rassemblement national. Des déplacements en région, des visites sur les marchés, et un thème central, la question du pouvoir d'achat avec deux meetings qui sont d'ores et déjà prévus également dans cet entre-deux tours. Le premier sera pour ce jeudi à Avignon (Vaucluse), et le deuxième sera pour la semaine prochaine à Arras, dans le Pas-de-Calais. Il reste aussi à préparer le tant attendu débat de l'entre-deux-tours face à Emmanuel Macron. Un exercice que Marine Le Pen avait, de son propre aveu, raté il y a cinq ans. Cette fois-ci, deux jours entiers ont été réservés dans son agenda pour travailler, répéter avec ses proches, mais aussi pour se reposer avant ce face-à-face, qui selon elle, peut faire toute la différence le 24 avril. TF1 | Duplex M. Desmoulins