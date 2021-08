En Dordogne, Loucia raconte comment elle a sauvé un petit garçon de la noyade

"Il était au bord de la rampe à bateau prêt à sauter dans l'eau, et on lui a crié "non, ne saute pas". Il nous a regardé et il s'est jeté dans l'eau", raconte Loucia. La jeune fille et sa mère partaient faire des courses quand elles ont vu cet enfant de quatre ans proche de la noyade. Loucia prend alors son courage à deux mains pour sauter dans la rivière et le ramener sur le rivage. L'enfant de quatre ans avait échappé à l'attention de ses parents. Ce dimanche, le courant était fort et l'eau profonde. Grâce à sa bravoure, Loucia a sauvé une vie au péril de la sienne. "Je suis fière, mais j'ai eu très peur quand je l'ai vu sauter parce qu'à la base, ça aurait dû être moi et elle ne m'a pas laissé le temps de faire quoi que ce soit, elle a sauté direct. Après, c'est tout Loucia", énonce sa maman. Dans le village de Mussidan (Dordogne), la jeune héroïne suscite l'admiration de tous les habitants. Son geste remarquable inspire le respect, surtout à son âge. "A treize ans, c'est beau et ça donne des leçons. Bravo à elle", "C'est courageux, c'est louable", lancent certains. Loucia va recevoir la médaille du courage et du dévouement, et le maire de la ville a été contacté par les services de l’État pour la récompenser.