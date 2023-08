En famille au parc d'attractions

Aller à toute vitesse et faire le plein d'adrénaline quitte à ne pas rester en place. Dans ce parc d'attractions, il y en a pour tous les goûts. Aronn et sa famille adorent se faire peur et surtout se mettre à l'eau. Leur famille est nombreuse avec une vingtaine de membres. La chef ici, c'est Patricia. Sa préoccupation principale, c'est de faire plaisir à ses quatorze petits-enfants. Ce parc d'attractions est le premier de Bretagne, avec une quarantaine d'activités proposées sur 17 hectares. L'attraction phare, c'est elle, le Vertika. Quatorze secondes de montée, puis trois à l'horizontale. Et le reste du temps, sens dessus dessous. Ce parc finistérien attire plus de 260 000 visiteurs par an. Le tarif est trois fois moins cher comparé à de grands parcs parisiens. À la tête du parc, la famille Bonnefoy, avec Nadine, son frère et ses deux cousins. Ces derniers ont pris la suite de leurs parents, c'était une évidence. Une histoire de famille qui dure depuis plus de 30 ans. Et à la fin de la journée, la tradition ici c'est de se prendre en photo avec la mascotte, un joli souvenir de vacances. TF1 | Reportage M. Pirckher, B. Ghorchi