En famille, la passion des dinosaures

Qui a dit qu'en Ardèche il n'y avait pas la mer ? Pour Bernard Riou, même au cœur de la garrigue, elle est là, juste sous nos pieds. Chaque semaine, avec sa fille Emmanuelle, le paléontologue part à la chasse aux fossiles, des empreintes de coquillages datées de 150 millions d'années. Mais pour ces passionnés, la plus belle trouvaille du jour, c'est une dent d'à peine quelques centimètres. Pourtant, il y a 50 ans, rien ne prédestinait ce fils d'agriculteur ardéchois à devenir paléontologue. C'est dans les vignes de son grand-père qu'il a trouvé ses premiers coquillages. Au fil des années, le chercheur a constitué l'une des plus importantes collections françaises, plus de 10 000 fossiles découverts pour la plupart en Ardèche. Coquillages, éponges marines, squelette de cheval momifié, parmi eux, il y a des pièces uniques saluées par les scientifiques du monde entier. Alors, pour exposer cette remarquable collection, sa fille Emmanuelle décide de créer un musée. C'est elle-même qui assure la visite guidée des collections. À l'extérieur, Medhi Bennourine, le mari d'Emmanuelle, anime les ateliers pour les visiteurs. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys