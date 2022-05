En famille : le château de Gizeux en Touraine

Au château de Gizeux le matin, les oiseaux ne sont pas les seuls à chanter. Bérénice de Laffon fredonne tout en installant le parcours de la chasse au trésor pour les visiteurs. Ce château, c'est son lieu de vie, une propriété familiale depuis plus de 200 ans. Et quand on est enfant, on voit d'abord ici un terrain de jeu hors du commun. Quand elle n'est pas au collège, Bérénice aide ses parents à faire vivre le monument. Car il y a 19 ans, le couple a choisi d'emménager à Gizeux. Ils ont élevé ici leurs six enfants, une aventure familiale pour entretenir et restaurer cette bâtisse qui traverse les siècles depuis le Moyen Âge. Et quand au printemps les touristes reviennent, la famille renoue avec les animations. Des visites guidées joyeuses pour découvrir le château à travers l'histoire de ceux et celles qui l'ont habité. Des peintures murales soigneusement cachées à la révolution, des tableaux d'une école du XVIIe siècle, Gizeux abrite plusieurs trésors. Stéphanie de Laffon raconte l'histoire de ces œuvres, mais aussi les six ans de travaux qui ont permis de les restaurer. Des échanges, des rencontres, que Bérénice retrouve toujours avec plaisir. Chaque génération contribue ainsi à écrire une page de l'histoire de Gizeux. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély