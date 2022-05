En famille : le parc animalier de Frossay

Dans la famille Legendia Parc, le fils, Pierre-Marie Lefeuvre a grandi dans ces prairies devenues un parc à thème animalier. "On me posait pas mal de questions à l'école sur ce que je veux faire plus tard, mais pour moi, le chemin était plus ou moins tracé", affirme-t-il. Patrick est le papa du parc. Il l'a créé il y a 30 ans, l'a transmis à son fils Pierre-Marie puis à son gendre Alex. En tout, il a fallu 15 000 arbres pour transformer des champs agricoles en parc destinés accueillir des animaux sauvages. Bison, loutre, loup, renard... cette ferme, transformée en zoo, abrite maintenant 700 animaux de 60 espèces. Chaque espèce comme la trentaine de salariés font un peu partie de la famille, autour du noyau familial. Marylène, la maman, même retraitée, aide souvent en boutique et à l'accueil. La partie de Vinciane, la fille, c'est la restauration. Cette année, on attend plus de 100 000 visiteurs. Petits et grands apprécient autant de voir des animaux que d'assister à des spectacles vivants. Avec la relève, le parc et ses environs vont encore évoluer en proposant bientôt, par exemple, de l'hébergement sur place. TF1 | Reportage L. Giraudineau, N. Resmann