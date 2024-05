En famille : sur les traces des derniers dinosaures

Il faut se glisser dans la peau d'un paléontologue amateur et chercher un peu le long du sentier. Des traces retrouvées juste au-dessus de Peyre (Aveyron), un des plus beaux villages de l'Hexagone, sont librement accessibles, seul ou avec un guide. Grâce à ces empreintes que Jacques Sciau met au jour depuis 30 ans, on peut s'imaginer, sur place, il y a 200 millions d'années dans un climat tropical en présence de ces géants disparus. Si une centaine de traces a été retrouvée sur ce site, c'est parce que c'était un lieu de passage en bord de mer dans une zone marécageuse. "On pense que ces animaux devaient longer le littoral. Les empreintes, elles ont séché assez rapidement et une nouvelle couche apportée par la mer s'est déposée dessus et les a protégé", explique Jacques. L'Occitanie est une région riche en fossile. Exposés à Millau (Aveyron), ces restes de reptiles finissent de nous accompagner dans ce voyage préhistorique. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Alonso