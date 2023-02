En février, on réveille le potager

Quand les taupes poussent, le dégel n'est pas loin. On va pouvoir travailler au potager. Au mois de février, c'est déjà le moment de semer et de planter. Mais attention, ça se passe à l'abri sous la serre. Thierry commence par les oignons. Place maintenant à la salade. Les graines sont d'abord semées dans un bac. Dans quelques semaines, les plus beaux plants seront remis en terre. Un peu plus loin, on s'occupe des pommes de terre. Thierry trace des ronds à l'aide de son râteau. Précoces, celles-ci poussent en 90 jours. Une pomme de terre germe vers le haut tous les trente centimètres. Le mois de février est le moment idéal pour tailler les arbres fruitiers, comme les framboisiers. Comment le faire correctement ? On distingue deux types de branches : celles qui ont fructifié dans l'année et celles qui sont mortes. Couper à une hauteur de 30 cm le premier et cisailler tout en bas du pied le deuxième. Tailler les framboisiers est une étape très importante. Une petite astuce pour éviter qu'ils tombent sur les côtés : le palissage. La structure se construit en quelques minutes. Elle guide les plants quand ils pousseront. Grâce à cette technique, les branches montent sans s'affaisser. TF1 | Reportage J. Jeunemaitre, R. Cann, A. Janssens