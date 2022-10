En Floride, les habitants fuient l'ouragan Ian

L'ordre d'évacuation concerne 2,5 millions de personnes en Floride. Même si tous ne quittent pas leur domicile, certaines routes connaissent des dizaines de kilomètres d'embouteillage. La ville de Tampa, 400 000 habitants, sur le passage de l'ouragan, se vide peu à peu. "J'avais tellement peur hier soir que je n'ai dormi qu'une heure et demie (...) J'ai pris mes chiens, des vêtements, un peu de nourriture, et là, je pars à une demi-heure d'ici chez des amis", confie une habitante. L'immense majorité des commerces ont déjà fermé leurs portes. Pour les autres, les quelques-uns à rester ouverts, ils se sont déjà barricadés. "Il faut qu'on protège notre magasin. On va faire tout ce qu'on peut pour le garder en sécurité. On se barricade. On fait tout ce qui est en notre pouvoir", lance l'un d'eux. Avec les vents qui pourraient dépasser les 180 km/h, les autorités craignent les inondations. Le niveau de l'eau par endroits pourrait monter à plus de trois mètres. TF1 | Reportage A. Monnier, B. Guez