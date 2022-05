En Floride, un passager fait atterrir l'avion

Un atterrissage parfait et un sang-froid hors du commun. Pour cause, le pilote d'un avion privé a perdu connaissance au cours d'un vol. Dans cette situation particulièrement stressante, l'un des deux passagers prend alors les commandes et contacte les contrôleurs aériens pour leur demander des instructions. Il leur avoue n'avoir aucune idée de sa situation géographique. La trace GPS du Cessna prouve que l'apprenti pilote a scrupuleusement suivi les indications pour retrouver l'aéroport de Palm Beach en Floride. Tout au long de l'atterrissage, Robert Morgan, aiguilleur du ciel, dispense donc un cours de pilotage accéléré. "C'était un soulagement de l'aider, car il n'avait jamais piloté d'avion auparavant", raconte-t-il. Visiblement estomaquée, la tour de contrôle décrit un pilote professionnel, l'exploit qui vient de se dérouler. Le pilote professionnel a été transféré à l'hôpital. Quant au héros, son identité n'a toujours pas été dévoilée. TF1 | Reportage H. Dreyfus, N. Bergot