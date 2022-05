En forêt, attention aux tiques !

Lors d'une balade nature en famille ou entre amis, chacun a sa technique pour éviter les tiques. Certains couvrent les mollets, d'autres sont plus intrépides. "Même en étant en pantalon bien serré, les tiques rentrent partout. Ils se promènent" ; "Si j'en vois un, je le retire et je regarde si par hasard, il n'y a pas de rougeur qui grossit", lancent certains. Ce type de rougeur peut être un signe annonciateur de la maladie de Lyme, une infection que certains tiques véhiculent. Les pharmaciens proposent des produits répulsifs. Après chaque balade, il conseille d'inspecter sa peau sans perdre de temps. "Si le tique est retiré sur les 48 premières heures, le risque de transmission de la maladie de Lyme est quasi nul", explique-t-il. Selon une étude, 25% des morsures de tique signalées ont eu lieu dans des jardins privés. Pas étonnant pour Michel et son épouse. Ils ont déjà retrouvé ces petites bêtes dans leur verger. Jardinier expérimenté, Michel conseille de bien tondre sa pelouse afin de réduire la présence des nuisibles. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly, E. Eckersley