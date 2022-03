En France, la solidarité s'organise pour les Ukrainiens

Des pansements, des bandages et une solution antiseptique ... un petit don comme une évidence pour Jacqueline, très touchée par la situation en Ukraine. Un autre habitant, lui, avait à cœur de déposer ce lundi matin un chèque pour l'Ukraine à la mairie. "Toute cette ambiance terrifiante m'effraie", lance-t-il. À quelques kilomètres, c'est la même émotion. Habitants ou professionnels ressentent le besoin d'aider. Une infirmière, par exemple, n'a pas hésité à vider son stock. Dans tout l'Hexagone, une cinquantaine de mairies collectionnent les dons pour l'association Alliance Occitanie-Ukraine. Indispensable pour Jean-Paul Billés, maire de Pézilla-la-Rivière, d'être mobilisé. Cette association qui aide à équiper les hôpitaux ukrainiens se félicite de cet élan de générosité. Pas de vêtements ni de denrées alimentaires, elle n'envoie que du matériel médical. La cagnotte en ligne s'élève déjà à 30 000 euros et plus de 1 000 colis devraient arriver dans les prochains jours. Le premier camion vers l'Ukraine partira lundi prochain. TF1 | Reportage A. Erhel, C. Arrigoni