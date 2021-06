En Gironde, elles sont peintres sur soie de mère en fille

Un coup de pinceau presque inné, Emilie Fourquet peint sur la soie. Un métier rare, mais dans sa famille, on vit de cet artisanat de mère en fille. "C'était peut-être ma suite logique étant donné que ma mère et ma grand-mère font ce métier-là", a-t-elle confié. C'est à trois ans qu'Emilie met son nez dans les pots d'encre de sa mère. Des encres qu'il faut apprendre à manier et qu'il faut surtout fixer en cuisant les tissus. Une technique ancestrale où tout se passe dans un étrange four à vapeur. Après 2h30 de cuisson, les couleurs se dévoilent. De son côté, Evelyne Pourrut, la mère, peint chacun de ses motifs grâce à sa collection de tampons, tous rapportés de ses voyages en Afrique et en Inde. Des techniques et sensibilités différentes pour un même savoir-faire hérité de celle qui leur a tout légué : Odette, la grand-mère. Cinquante ans plus tard, ses créations continuent d'inspirer sa petite-fille. Dans les années 70, Odette avait un succès fou. Tout le monde faisait la queue pour acheter ses vêtements dans sa boutique en Gironde. L'histoire familiale continuera-t-elle ?