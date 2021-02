La fête des bœufs gras de Bazas

Les bœufs gras de Bazas sont les stars du jour dans le Sud-Gironde. Comme chaque année depuis plus de 700 ans, ils sont transportés jusqu'à Bazas pour concourir. "On est sur les plus jolis spécimens de l'année. Ils sont sélectionnés pour être les plus beaux ambassadeurs de la race et fournir aussi une viande de meilleure qualité", explique Marion Lapoujade, technicienne de la race bazadaise. D'ordinaire, l'événement s'accompagne d'une grande célébration populaire pendant laquelle les animaux et leurs éleveurs défilent dans les rues du centre-ville. Cette année, il n'y a pas eu de rassemblement, mais certains sont venus spécialement pour s'approvisionner dans les boucheries ce jeudi matin. Des spécialistes passionnés, il en existe encore beaucoup dans le Sud-Ouest. Benoît Loche en fait partie. Dans sa ferme des Landes, il se lève tôt pour élever ses bœufs depuis plus de 30 ans. Âgés de trois ans, ceux-ci pèsent une tonne. Les vainqueurs de la compétition seront connus dans l'après-midi. Si le coucours s'est déroulé sans public cette année, la passion de ces éleveurs, elle, est intacte.