En Haute-Garonne, un agriculteur à la retraite initie les écoliers au jardinage

Ce mercredi, le jardin de Bernard Dal est particulièrement animé. Chaque année, il accueille les élèves de CP de l'école de son village pour leur apprendre à jardiner. Les élèves sont toujours impatients de planter des salades. À 81 ans, cet ancien agriculteur veut transmettre son savoir. "C'est un peu mon plaisir. Quand je les rencontre dans la rue, ils me disent bonjour", confie-t-il. Et les enfants ont bien compris les gestes. Certains ont un jardin chez eux, mais d'autres découvrent cet univers pour la première fois, loin des cahiers. "Ça leur apporte vraiment quelque chose de bien sur la nature, je pense. Même entre eux, ça leur permet de partager d'autres liens que ceux qui se tissent à l'école", lance Jennifer Lambert. Place ensuite à la visite du potager. Les élèves y découvrent des mirabelliers, des tomates et des vignes. L'objectif est de leur apprendre à bien manger. Ils seront de retour dans trois semaines pour ramasser leurs salades. En attendant, Bernard Dal leur offre des bonbons en guise de récompense.