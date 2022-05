En Haute-Loire, le village d'Auzon replonge dans les années 1950

C'est un air de nostalgie, vieux d'un demi-siècle. Pourtant, à Auzon (Haute-Loire), la curiosité et le plaisir n'ont pas pris une ride. En première ligne, des métiers d'antan à découvrir ou redécouvrir pour un partage intergénérationnel. "C'est une ambiance familiale", témoigne un habitant. Pour faire revivre les années 50, ils sont nombreux à s'être remis sur leur 31. Robes et costumes pour un style rétro quasi-intemporel. "Ça nous laisse rêveurs. Ce sont des années où il y avait de l'insouciance. Cela nous paraît un monde meilleur sans problème", confie un homme. Une vie de village, façonnée aussi par l'école d'autrefois. Le retour de la blouse, de la plume et de l'encrier pour des souvenirs bien inscrits dans les mémoires. Qui dit années 50 ou 60 dit garde-robe virevoltante. Alors le village a également choisi d'élire sa Miss Rétro. Un mode de vie haut en couleur et un plaisir de toute beauté. Entre les souvenirs des anciens et la découverte des plus jeunes, ce retour dans le passé aura fait voyager gratuitement plusieurs milliers de visiteurs. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive