En Haute-Savoie, l'heure est au retour d’estive pour les familles et leurs animaux

Ce mois d'octobre est le retour des alpages. Un voile blanc a recouvert les sommets des Aravis. Des premiers flocons qui sonnent la fin de saison en montagne pour les vaches. Mais avant d'entamer la descente, Nathan le berger, a encore du travail qui commence dès le petit matin. Et il n'est pas le seul. À l'étable ou au chalet, tout le monde s'active. Aline range, nettoie, enlève les rideaux et vide les caves. Nettoyer, brosser, chouchouter... le changement de saison rime aussi avec tradition. Pour cette famille d'agriculteurs, il faut dire au revoir à la maison où ils vivent de juin à octobre. Si certains sont pressés, d'autres ne le sont pas vraiment. En quelques heures, il faut déménager tout le matériel. Et pas question de faire ça tout seul. En effet, à chaque descente, famille et amis se réunissent pour prêter main forte. Un rituel qu'ils espèrent faire perdurer. Après un déjeuner consistant et un air d'accordéon, il est l'heure de fermer les volets jusqu'à l'année prochaine. Et comme si le ciel avait tout prévu, le soleil les escorte. Qu'ils soient agriculteurs ou juste passionnés, tous profitent de ce moment.