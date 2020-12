En Haute-Savoie, tout est prêt pour accueillir les vacanciers

C'est un jour historique. Un début de vacances de Noël enneigé mais sans remontées mécaniques, dans une station qui a perdu près d'un tiers de ses réservations. Et pourtant, certains skieront y compris les enfants. "On va essayer d'amuser les personnes qui seront là et qui passent un joli séjour dans nos montagnes", annonce Yannick Buffet, moniteur ESF à Praz-sur-Arly (Haute-Savoie). Cette année, les vacances de Noël ne seront pas comme les autres, sans location de ski mais avec tout le reste : des raquettes et des luges toutes déjà réservées. De leur côté, les restaurateurs misent sur la vente à emporter et les commerçants espèrent attirer les touristes plus que d'ordinaire. Ce qui est sûr c'est qu'il y aura des souvenirs à ramener chez soi. Il reste les derniers réglages et les boutiques seront ouvertes. Tous préparent donc de quoi faire changer d'air aux visiteurs et leur mettre de belles images plein la tête.