Haute-Vienne : un maire vend une partie de sa forêt communale pour soulager les finances publiques

C'est le jackpot pour la commune de Bersac-sur-Rivalier. Dans cette commune de Haute-Vienne, 6,2 hectares de bois ont été vendus à 141 500 euros. Jean-Michel Bertrand est maire depuis 20 ans et il n'avait jamais vu cela. "Ça représente globalement plus de 50% de la fiscalité que nous prélevons à nos contribuables", lance-t-il. Le Douglas, arbre raisiné appelé aussi le pin d’Oregon, est devenu très prisé pour ses nombreuses qualités. Ces derniers mois, il affiche un prix de vente très élevé. "Il y a cinq, six ans, les gros Douglas ne se vendaient pas bien. Aujourd'hui, tout se vend grâce à la forte demande internationale sur ce bois-là", confie Vincent Pagès. Avec son pécule, la mairie compte réhabiliter cet ancien village de vacances en salle des fêtes. Et forcément, les habitants sont ravis : "C'est bien parce que ça va peut-être faire un peu revivre le village", "Je trouve que c'est une bonne chose", constatent quelques-uns. Avec le reste de la recette, la commune souhaite planter d'autres arbres pour que sa belle histoire continue.