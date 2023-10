En Israël : quelques secondes pour se mettre à l'abri

La sirène retentit une fois encore dans le centre-ville de Jérusalem. Le bruit de l'explosion ne surprend même plus les habitants. Dans chaque quartier, il y a un abri public, ouvert 24 heures sur 24. Derrière une porte blindée se trouve un espace protégé et aménagé pour les enfants et les adultes, avec une table de billard dans la salle à côté. À Jérusalem, il y a une règle à respecter, une minute trente pour descendre aux abris ou se protéger chez soi. Depuis samedi, cette famille avec cinq enfants ne sort plus de chez elle. Ils se réfugient dans une chambre fortifiée à chaque fois que c'est nécessaire. Il y a aussi un peu de nourriture et de l'eau pour tenir un ou deux jours. Mais vivre dans l'abri, ce n'est pas une vie pour les enfants : "Mon fils, il a peur de dormir là le soir, il est petit, mais il ressent cette peur" ; "C'est une guerre pour les enfants, c'est une guerre pour nous". Cette famille, comme beaucoup autres en Israël, vit désormais au rythme des alertes, dans une angoisse permanente. TF1 | Reportage L. Boudoul, L. Lassalle, F. Amzel