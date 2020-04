En Italie, la Lombardie teste déjà une application de traçage des malades du Covid-19

À Milan, une Française prend sa température tous les matins, puis l'inscrit dans une application de suivi. Cette dernière est téléchargeable depuis le mois de mars sur la base du volontariat. Dans un contexte de pandémie, chaque information compte, même les plus personnelles. En Lombardie, plus d'un million de personnes ont recours à ce dispositif.