En Italie, un champion de cyclisme livre des médicaments aux personnes âgées

Si habituellement des supporters l'encouragent sur le bord de la route, depuis deux mois, Davide Martinelli roule seul dans le village confiné de Lodetto (Lombardie). Désormais, il mouille le maillot pour les autres, durant une heure par jour, en livrant des médicaments aux personnes âgées. Confinement oblige, il ne croise personne durant sa tournée et la distanciation sociale est frappante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.