En juillet, le plein de saveurs

Le mois de juillet est la période charnière de l'année. C'est le mois où on arrive à la grande abondance et on renouvelle ses cultures. C'est la continuité du plaisir de faire ses légumes. Pourtant, il va encore falloir se retrousser les manches. Une fois les cultures entretenues, Thierry Gabet pense déjà aux légumes d'autonome. Poireaux, navets, choux... le potager est un éternel recommencement. En juillet, c'est aussi le bon moment pour récolter ses aromatiques. Origan, romarin, thym et sarriettes garnissent le panier de Sandrine Duport. Toutes ces plantes lui permettent de confectionner des herbes de Provence. Pour cela, Sandrine prépare de petites fagots qu'elle va laisser sécher. Faute de serre, une pièce chaude et sans humidité fera l'affaire. Après dix jours, il ne reste plus qu'à effeuiller. Pour éloigner les moustiques, Sandrine dispose quelques bacs devant la fenêtre de la chambre à coucher. Elle utilise du géranium et de la verveine citronnelle. Une méthode économique pour lutter contre ces insectes. TF1 | Reportage T. Lagoutte, J. Denniel, A. Janssens