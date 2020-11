En l'absence de touristes, le Mont-Saint-Michel se refait une beauté

À l'heure où les oiseaux marins sortent de leurs nids, dans le rose du ciel, le Mont-Saint-Michel se réveille dans le calme. Pour la deuxième fois de l'année, pas un bruit ne traverse les fortifications. C'est inhabituel, même pour ceux qui font battre le cœur du Mont. Chaque année, en temps normal, trois millions de visiteurs arpentent ces rues. Aujourd'hui, tous les commerces sont fermés. Dans son restaurant, François a trouvé des occupations. Il en profite pour faire un gros nettoyage. Et sa crêperie n'est pas la seule à se refaire une beauté. Une partie de l'abbaye débute sa rénovation. Deux ans et demi de travaux et un chantier hors norme, qui mobilise de nombreuses équipes, sont au programme. Travailler sur la huitième merveille du monde et un édifice millénaire est un privilège. Chaque jour passé sur le chantier est unique. Un travail d'orfèvre pour l'un des plus beaux chantiers du monde. Avec cette rénovation, le Mont-Saint-Michel conforte sa réputation de merveille de l'Occident.