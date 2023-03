En mars, on sème !

Le beau temps du mois de mars se paye en avril. Alors, on profite de ce beau temps pour faire nos semis, car cela ne va sûrement pas durer. Mais pour l'instant, on va semer des tomates. Pour cela, la première étape est de remplir un bac avec de la terre à semis. Dans cette petite enveloppe, il y a un petit trésor, les graines séchées de l'année dernière. Il ne reste plus qu'à semer. Puis il suffit de recouvrir d'une fine couche de terre. Maintenant, direction la maison. L'idéal c'est un rebord de fenêtre à la lumière du jour. Au mois de mars, il est aussi temps de mettre ses pommes de terre à germer. Sandrine Duport sort les pommes de terre du sac en prenant soin de ne pas les mettre les unes sur les autres. Il faut ensuite les mettre à l'abri dans le noir, recouvertes d'une toile de jute. Prévoir son potager, c'est aussi penser aux bonnes associations. Il existe des associations favorables comme l'ail qui protège les fraisiers. En revanche, attention aux faux-amis. Les pommes de terre et les betteraves ne sont pas de bons amis dans le potager. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel