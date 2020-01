En Martinique, le blocage des ports empêche le ravitaillement des magasins

En Martinique, les enseignes de toute l'île peinent à approvisionner leurs rayons depuis un mois, que ce soit en viande, en crèmerie, en surgelés ou encore en conserves. En cause, les blocages des ports hexagonaux qui perturbent l'acheminement des containers jusqu'à Fort-de-France. La grande distribution jongle donc avec les stocks pour éviter la pénurie et la population s'adapte. Qu'en est-il des producteurs locaux ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.