En mer avec des pêcheurs de calamars à Marseille

Au petit matin sur leur barquette marseillaise, deux amis passionnés de pêche partent à la recherche du calamar. Ils ont déjà leur coin. "On essaie, on tente. Quand ça marche, on met un point et le lendemain on y retourne", explique Vincent Raynal. Alors que c'est bientôt la fin de la saison, ces pêcheurs amateurs veulent en profiter. Pour ce faire, il suffit d'avoir une canne bien adaptée et s'armer de patience. Vincent et Jules retournent ensuite au port de Marseille (Bouches-du-Rhône). Aussitôt pêché, le calamar est aussitôt préparé. Direction la cuisine car Vincent a une recette. Il nettoie et coupe les calamars en lamelles. Il les fait ensuite mariner avec du citron, des oignons, de l'huile d'olive et de l'ail. Avant de servir, tout est poêlé pendant une dizaine de minutes. Et c'est maintenant l'heure de déguster. "Mon collègue les a très bien cuisinés. J'ai l'habitude mais c'est toujours un plaisir de les manger", lance Jules Moreteau. Un plaisir simple et un régal de savourer cette spécialité marseillaise, pêchée le matin même.