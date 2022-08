En mer pendant l'orage, les rescapés racontent

Pris au piège d'une mer déchaînée à bord de leur bateau, en plein orage jeudi, des plaisanciers filment. Soufflés par des vents à 200 km/h, les bateaux amarrés pour la nuit se percutent et les coques se percent. Après une heure de calvaire, les secours arrivent. Sur un navire, 230 personnes ont été mises en sécurité. Il n'y a eu aucun blessé et c'est un miracle, car certains bateaux ont été renversés. Une fois sur la terre ferme, les rescapés réalisent difficilement ce qu'ils ont vécu. "On était sur un voilier. Quand on a pris le petit-déjeuner le matin, on a vu deux énormes nuages. C'était une tornade. C'était extrêmement violent", "On subit et on se dit qu'on ne va peut-être pas s'en sortir. On est là et c'est déjà un petit miracle au vu de ce qu'il s'est passé", témoignent certains. De très longues minutes coupées du monde et un traumatisme trahi par des rires nerveux. Acheminés jeudi soir en bus jusqu'à Ajaccio, ces vacanciers ont perdu un bateau, mais l'essentiel n'est pas là. Un sentiment partagé par tous : la gratitude envers les sauveteurs et peut-être aussi une bonne étoile. TF1 | Reportage S. Chevallereau, K. Berg, N. Wallon