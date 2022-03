En Moldavie, des Français accueillent des réfugiés ukrainiens

Depuis le début de la guerre, Tatiana et Thierry, un couple de Français installé en Moldavie, se rend régulièrement ici à Palanca, à la rencontre des réfugiés ukrainiens fuyant les bombardements. Ces réfugiés viennent surtout des villes d'Odessa ou de Mykolaïv, deux villes qui ont subi des bombardements. Ici, les volontaires nous disent que les réfugiés sont de plus en plus nombreux ces derniers jours, car l'armée russe progresse dans le sud de l'Ukraine. La Moldavie, qui compte 2,5 millions d'habitants, est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Elle a déjà accueilli plus de 180 000 réfugies ukrainiens. Les centres d'hébergement débordent alors ces Français participent à l'effort et offrent un logement temporaire aux familles ukrainiennes. Mais la Moldavie est surtout un pays de transit vers l'Union européenne. Une famille de sept réfugiés s'est installée lundi dans cet appartement loué par le couple. Ils préparent leur départ pour l'Hexagone grâce à des volontaires dans l'Yonne, prêts à les accueillir. Ania et l'ensemble de sa famille disent vouloir travailler dans l'Hexagone dès leur arrivée, mais souhaitent rentrer en Ukraine une fois la paix retrouvée. TF1 | Reportage I. Bornacin, N. Clerc