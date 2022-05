En montgolfière au-dessus des lacs de la Forêt d’Orient

Le soleil se lève à peine, mais Jean-François et son épouse, Marie-Françoise, sont déjà très mobilisés. Ils participent au gonflage du ballon pour leur premier vol en montgolfière. Tout doucement, le couple de Bourguignons découvre d'en haut les lacs de la Forêt d'Orient où ils sont en vacances pour une semaine. "C'est magnifique !", s'exclame Marie-Françoise. Pascal Kilisky est pilote de montgolfière autour de Troyes (Aube) depuis plus de 20 ans. Mais il ne se lasse jamais de faire découvrir sa région, surtout quand le vent porte son ballon vers les grands lacs artificiels. Ceux-ci ont été créés en 1966 pour lutter contre les inondations en région parisienne. En 50 ans, les lacs de la Forêt d'Orient sont devenus des sites touristiques très prisés, avec de grandes plages et de belles terrasses comme celle du restaurant de Philippe Carillon. "Ça prolonge le plaisir", confie Marie-Françoise. La Forêt d'Orient et ses lacs, c'est aussi un parc naturel régional totalement préservé, avec sa faune et sa flore qui peuvent se découvrir en ballon. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly