En Moselle, des artisans fabriquent des boules en cristal pour vos sapins

À Garrebourg (Moselle), les boules de Noël en cristal sont toutes exposées dans la boutique de la famille Lehrer. Mais comme tout commerce non-essentiel, la cristallerie est fermée au public. Ce qui n'empêche pas les commandes à distance. Pour les clients qui habitent à proximité, ces dernières ont été retirées sur place. Une trentaine de colis sont expédiés chaque jour. Malgré la situation, le public a donc envie de décorer son sapin. Dans l'atelier, les trois cristalliers soufflent en continu le verre en fusion. Ils se concentrent notamment sur la création 2020 : une boule en forme de bouchon de champagne. D'habitude, ces artisans produisent 8 000 boules de Noël chaque année. Qu'ils soient originaux ou classiques, ces produits sont les exemples les plus abordables du savoir-faire des cristalliers. Leur variété rend d'ailleurs les fêtes plus joyeuses. Pour l'instant, sans boutique ni marché de Noël, c'est un peu l'inconnu. Mais la famille Lehrer veut y croire et souhaite faire la fête cette année.