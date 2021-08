En Moselle, les écoles se refont une beauté avant la rentrée

Elle a connu quelques semaines de torpeur mais dans la cour de cette maternelle, la vie reprend petit à petit. Les travaux à l'intérieur ont déjà été effectués. Il reste à débroussailler le lieu de la récré. Après un été pluvieux, il en a bien besoin. A Amnéville (Moselle), quinze employés municipaux s'occupent des huit écoles du secteur. Un travail à plein temps tout au long de l'été. "Le seul moment où on est vraiment tranquille, c'est pendant les vacances scolaires. Les quinze derniers jours, on met vraiment les bouchées doubles", confie Emmanuel Holtz. Dans cette école de Boulange, l'été est aussi une période stratégique. Ici, les ouvriers ont installé les sanitaires et l'eau chaude pour le confort des écoliers. Il faudra aussi refaire la cour de cette maternelle. Cette commune de 3 000 habitants consacre jusqu'à 100 000 euros par an pour les travaux dans les écoles. Voici la future cantine où tout est à refaire. Un véritable défi. En effet, il ne reste plus que quelques jours pour tout finir. Les enfants seront de retour sur les bancs de l'école le 2 septembre prochain.