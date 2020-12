En Normandie, des commerçants ambulants créent leur propre marché

Face à la disparition des commerces, les commerçants ambulants s'offrent comme une solution idéale. Ils partent aux aurores pour sillonner les petits villages. En Normandie, ils sont parfois à plusieurs à se donner rendez-vous pour en faire presque leur propre marché. Dans le petit village du pays d'Auge, la venue de la commerçante itinérante, Anaïs Delrue, est très attendue. Les 165 habitants n'ont en effet plus aucun commerce. D'ailleurs, ce rendez-vous hebdomadaire est le seul qui permet aux habitants de se retrouver. Pour Alain, "c'est indispensable pour la vie du village". "Ça nous a permis de sortir un peu plus", dixit un autre client. Mais il n'y a pas que les petits villages qui manquent cruellement de commerces. À Saint-Julien-le-Faucon (Calvados), un poissonnier et un fromager itinérants forment un mini-marché pour les 700 habitants. Grâce à cela, ils peuvent acheter des produits frais, étant donné que la supérette n'a pas tout ce dont le village a besoin. Créer du lien social dans les villages ruraux tout en soutenant le commerce local, une démarche qui prend tout son sens en cette période de crise.