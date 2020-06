En Normandie, les nouveaux cas de Covid-19 suscitent l'inquiétude

Les annonces de nouveaux foyers de contamination inquiètent les Normands. Depuis le début du mois, au moins 35 nouveaux cas ont été confirmés à Rouen (Seine-Maritime). La vigilance ainsi que le respect des gestes barrière restent de mise. Pour les commerçants, c'est une mauvaise surprise. Malgré cela, ils gardent le sourire et restent optimistes. Dans les prochains jours, l'évolution de la situation sera suivie avec attention.