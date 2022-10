En octobre, des habitants rationnés en eau !

Sylvianne n'ouvre jamais son robinet sans une bassine d'eau dans l'évier. Comme tous les habitants de Seillans, elle va devoir faire un effort supplémentaire pour économiser l'eau. La mairie demande aux habitants de limiter leur consommation à 100 litres par jour et par personne. Pour y arriver, certains ont mis en place un système dans leur salle de bain et leurs toilettes : "J'ai réglé mon flotteur à la moitié de la cuve. Il ne faut pas faire tourner le même jour le lave-vaisselle et la machine à laver". La source qui alimente le village a atteint un niveau critique. Le maire a déjà fait installer une centaine de réducteurs sur les compteurs d'eau des gros consommateurs. "Ça permet de contenir le volume d'eau à distribuer. Il faut bien que les gens comprennent qu'il ne pleut pas et que la nappe d'eau phréatique c'est comme un réservoir qui se vide progressivement", a affirmé René Ugo. La sécheresse perdure et les pluies automnales se font toujours attendre dans la région. Une situation qui inquiète les habitants. Neuf communes aux alentours de Seillans ont demandé le même effort aux habitants car la ressource en eau potable s'amenuise de jour en jour. Le niveau du lac de Saint-Cassien est historiquement bas. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard