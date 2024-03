Pyrénées-Orientales : en pleine sécheresse, le projet de golf de la discorde

Comment faire le projet immobilier le plus controversé des Pyrénées-Orientales ? Prenez Villeneuve-de-la-Raho, une petite commune à sec depuis deux ans, et construisez-y un golf de 160 hectares. Les travaux ont déjà commencé sur cet immense terrain vierge. Un golf, un hôtel, et 600 logements sont en construction. Samedi dernier, 4 000 opposants se sont rassemblés pour dénoncer un projet insensé, en pleine période de sécheresse. Des militants, mais aussi des agriculteurs. C'est le cas de Joan Alies. Dans son verger, ses figuiers bourgeonnent. Sans eau l'an dernier, il a perdu la moitié de sa récolte. Face au mouvement de contestation, les investisseurs promettent de réutiliser les eaux usées pour arroser le golf. Mais certains habitants, eux, y voient une opportunité pour la commune. Plusieurs recours ont été déposés pour annuler le permis de construire, y compris devant le gouvernement. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a annoncé vouloir s'entretenir avec la maire de la commune et les investisseurs, dans une quinzaine de jours. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso, L. Germin