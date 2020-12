En Provence, les créchistes perpétuent une tradition de Noël

C'est une tradition née il y a plusieurs siècles mais qui est toujours vivace. A Aubagne, la crèche de Noël représente la naissance de Jésus dans un village de Provence autour de personnages bibliques et des santons de la région. Dans cette capitale du santon, Anthony Macciocu et son père Gilbert réalisent ces décors miniatures avec passion. A eux deux, avec l'aide d'une jeune décoratrice, ils façonnent des crèches uniques, de véritables œuvres d'art sculptées sur place. Des étables, des puits, des moulins... dans cette atelier familiale, il se fabrique plusieurs centaines de modèles différents. Une fois les moules terminées, c'est tout un travail d'embellissement qui est ensuite réalisé. Une tradition dont Gilbert est le gardien. C'est notamment lui qui finalise les superbes crèches provençales. Il y met tout l'amour de la Provence et l'inspiration du Sud avec des décors que l'on se transmet d'année en année et de génération en génération au moment merveilleux des fêtes de Noël.