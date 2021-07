En raison de la météo, les melons se vendent difficilement

La saison des melons a commencé il y a un mois. Tous les jours ou presque, ces cueilleurs parcourent les champs pour dénicher ceux qui sont mûrs. Vincent Roulleau, producteur à Vouillé-les-Marais (Vendée), a l'œil expert pour trouver les signes. Les melons ont besoin de beaucoup de soleil pour permettre aux abeilles de polliniser leurs fleurs d'abord et pour mûrir ensuite. Or, cette année, la météo n'a pas été clémente. Vincent craint alors une perte de rendement de 25 %. En effet, elle a un double impact sur cette filière. "La météo influence la production et la consommation, parce que le melon, on aime le manger lorsqu'il fait très chaud", explique Myriam Martineau, présidente de l'AIM. Sur ce marché de la côte vendéenne, les maraîchers font le même constat. "C'est très difficile pour moi. Je vends plus de tomates que de melons", lance Joël Chagniau. Mais l'été n'est peut-être pas perdu. Ce fruit reste populaire. Dès que le soleil brille, il retrouve son succès. Le melon n'est pas le seul à pâtir de cette météo instable. Les Français boudent les fruits et légumes frais. Leur consommation a diminué de 4 % par rapport à l'année dernière.