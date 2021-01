En répétition avec les Rabeats, le groupe français qui reprend les Beatles

Passionnés depuis toujours par les Beatles, les Rabeats aiment leur ressembler et leur rendent hommage musicalement depuis 20 ans déjà. Ils sont composés de quatre membres dont Sly, le leader, Dip et Marcello, les guitaristes, et Flamm, le batteur. Pour ce dernier, le style du groupe a évolué. "Plus on avance en âge, plus on est sobre musicalement, et c'est bien je trouve", a-t-il confié. De vrais ados toujours prêts à rire comme les Beatles à Liverpool. Les Beatles ont vendu plus d'un milliard de disques en moins de 20 ans de carrière. Un chiffre toujours invérifiable. "Ce qui est vraiment extraordinaire chez les Beatles, c'est l'apparente simplicité de leurs chansons. Et ça c'est du génie", a dit Sly. Les Rabeats devaient rendre hommage à John Lennon, le plus tourmenté des Beatles, assassiné il y a 40 ans. Depuis mars, le groupe a tout annulé. Et durant le confinement, Sly a composé son tout premier album solo qui sortira en février.