En short pour accueillir le sapin de Noël de Strasbourg !

Bermuda, tee-shirt, et une vingtaine de degrés au thermomètre. Des conditions printanières, c'est une première pour l'installation du grand sapin. Ce vendredi matin, les Strasbourgeois avaient un peu l'impression d'avoir changé d'hémisphère. "Ce n'est pas désagréable, c'est un peu surprenant. Il faudra juste s'habituer peut-être à fêter Noël comme ils le font à Los Angeles ou en Australie", témoigne un habitant. Avec une trentaine de mètres de hauteur, l'arbre majestueux devrait à nouveau briguer le titre du plus grand sapin décoré en Europe. La décoration débutera d'ici quelques jours, le temps de remettre en place les branches endommagées lors du transport et de se refaire une beauté avant de se laisser admirer. Pour l'instant, les doudounes sont encore sagement rangées. À Strasbourg, l'installation du grand sapin a lieu dans la douceur et s'admire tranquillement, installé en terrasse. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings, A. Jurquet